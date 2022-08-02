Зеленський у розмові з генсеком НАТО закликав передати Україні більше важкої зброї для контрнаступу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що Генеральний секретар Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці.
Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу.
Також Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.
"Президент окремо обговорив з Генеральним секретарем Альянсу стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання. Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям", - пишуть в ОП.
Крім цього, глава держави запросив Генерального секретаря НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня.
- Нагадаємо, лідери консервативної партії підтримують ідею висунення прем'єра Британії Бориса Джонсона на посаду генерального секретаря НАТО
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