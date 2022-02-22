Зеленський: Україна опрацює питання розриву дипломатичних відносин з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ
Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин з РФ. Я одразу після нашої пресконференції буду дивитись і пропрацьовувати це питання", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що визнання "Л/ДНР" - ескалаційний крок з боку РФ, юридична агресія, яка дає міцний фундамент для ймовірної ескалації з боку Росії.
"Ми закликаємо Росію вирішувати це питання шляхом діалогу, сідати за стіл перемовин. Ми готові засідати на будь-яких майданчиках і Росія про це знає", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що за останні місця Україна провела консультації з багатьма лідерами ЄС, США, Великобританії і пропонувала різні формати діалогу, де була б присутня РФ.
"Ми отримали відповідь і відповідь була вчора. Ми її з вами бачимо. Україна повинна на це реагувати, захищаючи свій суверенітет і нашу державу", - додав він.
- Нагадаємо, 17 лютого Зеленський заявив, що українська сторона не раз пропонувала Росії організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але РФ постійно відкидає ці пропозиції.
- 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
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