Зеленський: Україна опрацює питання розриву дипломатичних відносин з Росією

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин з РФ. Я одразу після нашої пресконференції буду дивитись і пропрацьовувати це питання", - заявив Зеленський.



Він зазначив, що визнання "Л/ДНР" - ескалаційний крок з боку РФ, юридична агресія, яка дає міцний фундамент для ймовірної ескалації з боку Росії.



"Ми закликаємо Росію вирішувати це питання шляхом діалогу, сідати за стіл перемовин. Ми готові засідати на будь-яких майданчиках і Росія про це знає", - сказав президент.



Зеленський зазначив, що за останні місця Україна провела консультації з багатьма лідерами ЄС, США, Великобританії і пропонувала різні формати діалогу, де була б присутня РФ.



"Ми отримали відповідь і відповідь була вчора. Ми її з вами бачимо. Україна повинна на це реагувати, захищаючи свій суверенітет і нашу державу", - додав він.

Нагадаємо, 17 лютого Зеленський заявив, що українська сторона не раз пропонувала Росії організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але РФ постійно відкидає ці пропозиції.

21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

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