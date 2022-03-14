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Головна війна з Росією Зеленський: уряд отримав завдання максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу

Зеленський: уряд отримав завдання максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу

14 березня, 2022 понедiлок
14:34
війна з Росією Зеленський

На час війни і у час післявоєнної розбудови Україні потрібна нова податкова модель

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному звернені до українців, передає "Еспресо. TV".
 

"На вулицях міст має з’явитися життя, там, де дозволяє безпека. Будь-який бізнес, який може працювати сьогодні, має працювати, щоб країна жила, щоб починалося відновлення України. Це залежить від кожного з нас, хто здатний працювати. Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні, ми маємо відбитися також від цього. Зберегти нашу економіку, наших людей. Тому уряд сьогодні отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати все, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складності, щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть і там, де вони можуть на час війни і у час післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Потрібно оновити фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість", - сказав Володимир Зеленський.

  • Нагадаємо, війна війною, а посівна за планом. Уряд пообіцяв підтримку аграріям

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Економіка
податки
Володимир Зеленський
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