Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Так, Зеленський відвідав реабілітаційний центр, де лікуються українські захисники. Він подякував їм за їхні подвиги та героїзм і нагородив їх. Також президент відзначив і медиків, які допомагають у лікуванні поранених військових.

"Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання! Велика вдячність і нашим медикам! Лікарі, медсестри, ви всі фантастичні. Пишаємося вашою важливою роботою!" - сказав Зеленський.

Він також провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Під час нього розглянули, зокрема, підготовку до майбутньої зими та питання місцевих бюджетів.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - сказав президент.

Зеленський додав, що місцеві бюджети мають суттєві ресурси. Їх, за його словами, треба витрачати з державницької позиції. Так пріоритетом номер один є оборона.

"Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети - і державний, і місцевий - мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", - наголосив Зеленський.