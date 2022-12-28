Зеленський від Байдена передав капітану батареї HIMARS відзнаку у відповідь

Це відбулося під час його виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"У мене є один борг із часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки. Пане капітане! Павле! Маю віддати зараз цю Command Coin Вам", - сказав Зеленський.

21 грудня у Вашингтоні Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі. Це був перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ. На зворотньому шляху Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.

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