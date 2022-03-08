Зеленський відкликає військових з усіх миротворчих місій на захист України, - Офіс президента

Фотографію відповідного указу опублікував заступник керівника Офісу глави Української держави Андрій Сибіга у Фейсбуці, інформує Еспресо.TV.

"Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії", – зазначив Сибіга.



Станом на момент публікації новини текст указу ще не був опублікований на офіційній сторінці Офісу президента.



Нагадаємо, президент України створив "Іноземний легіон", до якого вже зголосились 20 тисяч військових з більше як 50 країн світу. Чимало з них уже в Україні і воюють на передовій.

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