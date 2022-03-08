Зеленський відкликає військових з усіх миротворчих місій на захист України, - Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо відкликання українських миротворців разом з обладнанням з усього світу для посилення української армії у відсічі агресії російської федерації.
Фотографію відповідного указу опублікував заступник керівника Офісу глави Української держави Андрій Сибіга у Фейсбуці, інформує Еспресо.TV.
"Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії", – зазначив Сибіга.
Станом на момент публікації новини текст указу ще не був опублікований на офіційній сторінці Офісу президента.
- Нагадаємо, президент України створив "Іноземний легіон", до якого вже зголосились 20 тисяч військових з більше як 50 країн світу. Чимало з них уже в Україні і воюють на передовій.
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