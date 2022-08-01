Зеленський відповів на петицію про заборону вручення повісток на блокпостах

Відповідь Зеленського оприлюднена на сайті Офісу президента.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу", - відповів Зеленський.

Президент нагадав, що визначення способів повідомлення військовозобов'язаним про призов на військову службу в умовах загальної мобілізації належить до компетенції уряду і Генштабу ЗСУ.

"Порядок оповіщення військовозобов'язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету міністрів України, міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, раніше на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість голосів петиція про заборону вручення повісток на блокпостах і у громадських місцях.

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