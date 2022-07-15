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Петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, заправках і вулицях набрала необхідну кількість голосів

15 липня, 2022 п'ятниця
18:22
Суспільство Військова повістка

Петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, заправках і вулицях вже набрала 25 тисяч голосів і чекає на розгляд президента

Петицію ініціював Ігор Нерозя. Звернення оприлюднили 29 червня.

Менше ніж за 17 днів прохання до президента України щодо заборони видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулицях, набрало необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

"Пане президенте, прошу розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулицях тощо. Згідно з законом про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, засекретив цю інформацію.

Зараз же багато охочих людей, які моралізовані, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал менше.

Зараз зустрічаються порушення в процесах видачі повісток, коли вони були без прізвищ підписані з печатками й заповнювали вже на місці. Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг до АЗС, що також не дуже законно", - йдеться в петиції.

Автор просить набирати резерв в першу чергу з охочих людей та заборонити видачу повісток в місцях окрім військкоматів, або ж оприлюднити стан хвиль мобілізації.

  • Міністр оборони України категорично проти видачі повісток як покарання.
  • Юрист Дубов в ефірі телеканалу Еспресо розповів, що вручення повісток до військкомату біля церков є цілком законним.

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Президент України
мобілізація
війна з Росією
Володимир Зеленський
Міністр оборони України
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