Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю для BBC.

"Іноді це робиться як покарання за щось — наприклад, порушення швидкісного режиму — я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну — це точно не має бути покаранням", - заявив Резніков.

"У праві є таке поняття як ексцес виконавця. Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - додав міністр.

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Однак він роз'яснив, що вручення повістки не означає мобілізацію до війська. "Що таке повістка? Повістка не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз — тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?".

15 липня Резніков розповів про втрати наших воїнів.

Юрист Дубов в ефірі телеканалу Еспресо розповів, що вручення повісток до військкомату біля церков є цілком законним.

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