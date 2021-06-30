Зеленський відреагував на вихід України в чвертьфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зеленський назвав у Twitter матч Швеція - Україна "шаленою зарубою".



"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!", - написав Зеленський.



У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".

У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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