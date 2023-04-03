Зеленський відвідає Польщу 5 квітня
Президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Варшави у середу, 5 квітня
Про це повідомили в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.
"У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі", - йдеться в повідомленні.
Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у Польщі, каже заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.
- Нагадаємо, 10 лютого, після низки візитів у Європі, дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою: лідери обговорили майбутній саміт НАТО та військову допомогу.
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