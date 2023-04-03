Про це повідомили в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

"У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у Польщі, каже заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.