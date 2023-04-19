Зеленський відвідав україно-білоруський кордон
У середу, 19 квітня, Володимир Зеленський прибув до Волинської області, де відвідав кордон України з Білоруссю та Польщею, а також провів там нараду
Про це глава держави написав у телеграмі.
"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!", - подякував президент прикордонним службам.
Глава держави розповів, що під час наради було обговорено облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.
"Заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області", - розповів Зеленський.
- Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Полтавщину, де провів нараду щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні.
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