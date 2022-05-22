Зеленський відзначив держнагородами 194 військовослужбовця ЗСУ: "Військові віддають життя, щоб всі покоління могли жити вільно"
22 травня президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 194 українських військових
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
Зеленський підписав указ про нагородження військових - 194 військовослужбовця ЗСУ відзначені державними нагородами. З них - 44 посмертно.
"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей - тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб всі покоління нашого народу могли жити вільно і обирати самостійно - з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям", - зазначив президент.
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