Зеленський відзначив держнагородами 194 військовослужбовця ЗСУ: "Військові віддають життя, щоб всі покоління могли жити вільно"

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

Зеленський підписав указ про нагородження військових - 194 військовослужбовця ЗСУ відзначені державними нагородами. З них - 44 посмертно.

"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей - тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб всі покоління нашого народу могли жити вільно і обирати самостійно - з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям", - зазначив президент.