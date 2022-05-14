Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
23 травня президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами речника форуму Янна Цопфа, Володимир Зеленський виступить з віртуальною промовою 23 травня, у день відкриття WEF. З українських політиків особисто Давос відвідають віцепрем'єр Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко.
"Світ перебуває на історичному поворотному моменті, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем. Це буде важливий "український момент", щоб разом з іншими високопоставленими українськими представниками обговорити події в уряді, бізнесі та суспільстві на місцях та майбутнє їхньої країни, що вплине на нас усіх як глобальну спільноту", - сказав Цопф.
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