Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника форуму Янна Цопфа, Володимир Зеленський виступить з віртуальною промовою 23 травня, у день відкриття WEF. З українських політиків особисто Давос відвідають віцепрем'єр Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко.

"Світ перебуває на історичному поворотному моменті, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем. Це буде важливий "український момент", щоб разом з іншими високопоставленими українськими представниками обговорити події в уряді, бізнесі та суспільстві на місцях та майбутнє їхньої країни, що вплине на нас усіх як глобальну спільноту", - сказав Цопф.

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