Зеленський виступив перед парламентом Японії та закликав до ембарго на торгівлю з РФ

Про це повідомляє Офіс президента України.



Зокрема, Зеленський закликав виводити компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на армію РФ.

"Щоб Росія шукала мир. І зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну, потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Треба виводити компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Треба ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, які зупиняють російські війська. Треба вже зараз починати думати про відновлення України. Про повернення життя в зруйновані Росією міста і на спустошені нею території", - закликав Зеленський.

Він наголосив, що світу необхідні нові механізми захисту від агресорів, оскільки наявні нині не працюють.

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки. Щоб можна було діяти превентивно і сильно щоразу, коли виникає загроза для світу. Можна зробити це на базі наявних міжнародних структур? Після такої війни - точно ні. Треба створювати нові інструменти. Нові гарантії, які працюватимуть превентивно та сильно - проти агресії, які насправді допоможуть. Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці. Для України, для світу. Я пропоную вам це", - сказав Зеленський.



21 березня стало відомо, що РФ виходить з переговорів з Японією про укладення мирного договору і скасовує безвізові поїздки для японців на південні Курильські острови.

22 березня Токіо гнівно відреагувало на вихід Росії з мирних переговорів з Японією і припинення спільних економічних проєктів, пов’язаних зі спірними Курильськими островами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb