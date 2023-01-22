Зеленський: Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу

Про це він заявив під час зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", - сказав Зеленський, зазначивши, що найважливішим ресурсом української армії "є особовий склад, який потрібно берегти".

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – наголосив Зеленський.

За словами президента, він не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Протягом доби 22 січня противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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