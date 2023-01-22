Про це повідомляється у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

Як наголошується, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а також веде безрезультатні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський, Слобожанський напрямки: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки й Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

Лиманський напрямок: обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

Новопавлівський напрямок: обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

Запорізький напрямок: від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

Херсонський напрямок: окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

У міську лікарню Нової Каховки щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими: втрати уточнюються

Генштаб ЗСУ, окрім того, зазначає, що противник продовжує зазнавати втрат.

"Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у вечірньому зведенні.

За добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника.

Одночасно підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, 22 січня 2023 року росіяни двічі обстріляли цивільну забудову різних районів Харківщини.

Двоє жінок загинули, одного чоловіка поранено.

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