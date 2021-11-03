Зеленський вніс до Ради подання про призначення Резнікова міністром оборони
До Верховної Ради України надійшло подання Володимира Зеленського про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
"До Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Третього листопада Верховна Рада України проголосувала за відставку віцепрем'єр-міністра й міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а Андрій Таран, рішенням 342 народних депутатів, залишив пост міністра оборони України.
- Останній подав у відставку 2 листопада.
- Олексій Резніков написав заяву на звільнення 1 листопада.
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