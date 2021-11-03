Зеленський вніс до Ради подання про призначення Резнікова міністром оборони

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.



"До Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України", - написав він у своєму Telegram-каналі.



Третього листопада Верховна Рада України проголосувала за відставку віцепрем'єр-міністра й міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а Андрій Таран, рішенням 342 народних депутатів, залишив пост міністра оборони України.