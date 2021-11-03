Рада відправила у відставку очільника Міноборони Тарана

Про це передає Еспресо.TV.



Парламент підтримав звільнення з посади Тарана.

За його відставку проголосував 341 нардеп.

Довідка: Таран став міністром оборони у березні 2020 року.

З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015 року Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016 року.

Нагадаємо, Таран подав у відставку 2 листопада. Його місце може зайняти Олексій Резніков - колишній міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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