Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

"Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги. Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися", - наголосив український лідер і додав, що не в барах, клубах, перегонами на вулицях, а цілком конкретною допомогою воїнам.

Після зустрічі з військовими командних пунктів 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила президент виокремив кілька завдань над якими необхідно буде працювати.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", - підсумував Зеленський.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар" та стабілізаційний пункт, що надає допомогу пораненим бійцям на Бахмутському напрямку.

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