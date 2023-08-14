Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський: воїни з передової заслуговують бачити в тилових містах, що люди пам'ятають про війну

Зеленський: воїни з передової заслуговують бачити в тилових містах, що люди пам'ятають про війну

14 серпня, 2023 понедiлок
21:51
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з бійцями в різних бригадах підсумував, що захисники з передової заслуговують бачити, що люди пам'ятають про війну

Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

"Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги. Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися", - наголосив український лідер і додав, що не в барах, клубах, перегонами на вулицях, а цілком конкретною допомогою воїнам.

Після зустрічі з військовими командних пунктів 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила президент виокремив кілька завдань над якими необхідно буде працювати.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", - підсумував Зеленський.

  • Сьогодні президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар" та стабілізаційний пункт, що надає допомогу пораненим бійцям на Бахмутському напрямку.

.  

Новини
Президент України
військові
ЗСУ
Військові новини
Володимир Зеленський
Читайте також:
російські військові окупанти
14 серпня, 2023 понедiлок
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
Кримський міст
13 серпня, 2023 неділя
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
22:20
на фото: Сергій Лисак
Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії
21:45
Ексклюзив
мобілізація
Звільненням воєнкомів корупцію в державі не ліквідуємо, - нардеп Княжицький
21:41
Лікарня
Дослідження: видалення загрудинної залози пов’язане з підвищеним ризиком смертельних захворювань
21:25
Ростислав Карандєєв
У Мінкульті заявили, що виробництво серіалів залишається актуальним, попри критику
20:56
На фото: Охридське озеро
Археологи виявили на дні Охридського озера в Албанії найдавніше селище Європи
20:40
Оновлено
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступ на Соледарському напрямку
20:30
Оновлено
на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові
У Польщі заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера. РФ відреагувала
20:21
Ексклюзив
економіка росия рубль
До кінця року процеси в економіці РФ стануть некерованими, - експерт-міжнародник
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сили оборони впритул підходять до основної лінії оборони противника. Колонка Сергія Згурця
20:15
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати всіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 537 дня війни: ЗСУ вдарили по табору окупантів біля Маріуполя, а в районі Бахмута приземлили К-52
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Жито над  прірвою
19:54
окупанти
У Сватовому окупанти змушують місцевих посадовців звільнятися "за власним бажанням", щоб створити "муніципалітети", – Генштаб
19:47
На фото: Мішель Мертен та Олег Ніколенко
Журналіст із Люксембургу проїхав 2725 км велосипедом, щоб підтримати Україну
19:15
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Спільні інвестпроєкти, посилення співпраці та щорічна військова допомога: Україну відвідав міністр фінансів Німеччини Лінднер
19:01
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні є багато колаборантів, які не "засвітилися", місту ще довго очищуватися, - журналістка
18:59
міна, розмінування
Мінну безпеку як обов’язкову складову внесуть у шкільний курс "Здоров’я, безпека та добробут"
18:39
єврейська громада україни
Кулеба: Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців
18:20
Ексклюзив
турнікет
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків: 95% турнікетів в ЗСУ неякісні, це смерть для військового
18:13
митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь потрапив до лікарні, - адвокат
18:02
OPINION
Віктор Каспрук
Що робити з росіянами, які оселилися на окупованих територіях
17:59
бойовик "ДНР"
Воював за РФ та, ймовірно, обстрілював українські позиції: жителю Слов'янська оголосили підозру
17:58
Обстріл Херсона 31 липня
Росіяни вдень обстріляли Херсон з артилерії: контужено літню жінку
17:54
Оновлено
обстріл Одеси
Нічний удар РФ по Одесі: пошкоджено 296 будинків, ущент зруйнований гіпермаркет заявив про закриття
17:48
Оновлено
Ентоні Блінкен
США ухвалили додатковий пакет військової допомоги Україні на $200 млн
17:41
санкції проти Росії
Microsoft, Mercedes-Benz і BMW посилюють санкції проти Росії
17:40
Партнерський матеріал
Як вибрати клас авто для оренди
17:32
Rheinmetall
Rheinmetall передає Україні безпілотну авіасистему Luna для повітряної розвідки
17:22
На фото: Cortex Typhon C-UAS
Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами
17:14
Ексклюзив
кримські політв'язні
Центр прав людини ZMINA: 21 український політв'язень потребує негайного лікування
17:09
Оновлено
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка вечірніх потягів курсуватиме за об'їзними маршрутами
16:57
ЗСУ завдали удару по командному пункту військ РФ у Юр'ївці біля Маріуполя
ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр'ївці поблизу Маріуполя
16:57
На Донеччині триває звільнення Урожайного, — Маляр
16:34
туреччина стамбул поліція
Поблизу Стамбула стався вибух на кораблі, загинула людина
16:32
Ексклюзив
міна сапер розмінування
На Таврійському напрямку сапери 36 годин провели під максимально жорстким ворожим обстрілом, розміновуючи звільнені території
16:29
окупанти
Росіяни готуються до осінньої хвилі мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині
16:25
Ексклюзив
ЗСУ, ремонт військової техніки
Директор Defense Express припустив, що публікація WSJ щодо нового контрнаступу ЗСУ у 2024 році пов'язана з початком виборів в США
16:11
F-16
Данія підняла в повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію у липні стримувала мобілізація та міграція за кордон
15:49
ракета
У розвідці припустили ймовірність масованих ракетних обстрілів України в День Незалежності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV