Зеленський вперше летить до Латинської Америки: він відвідає інавгурацію Хав'єра Мілея, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, прилетить у Латинську Америку: він відвідає інавгурацію президента Аргентини Хав'єра Мілея
Про це пише аргентинське видання TN, посилаючись на неназвані джерела в посольстві України.
Вказано, що український президент має прибути до Буенос-Айресу вранці 10 грудня.
Як зазначає видання, Зеленський був у списку запрошених на інавгурацію Хав'єра Мілея, проте очікувалося, що він відмовиться від поїздки. Через його присутність в Аргентині посилять протоколи безпеки, оскільки можливі замахи з боку РФ.
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Мілей запросив президента України під час телефонної розмови після перемоги на виборах. Тоді він також запропонував Аргентину, як місце проведення можливого регіонального саміту щодо війни.
Зазначається, що запрошення Зеленського свідчить про підтримку України з боку Мілея.
- 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
- 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
- 20 листопада президент України привітав Мілея з перемогою на виборах президента Аргентини та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також "відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві".
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