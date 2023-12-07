Зеленський вперше летить до Латинської Америки: він відвідає інавгурацію Хав'єра Мілея, - ЗМІ

Про це пише аргентинське видання TN, посилаючись на неназвані джерела в посольстві України.

Вказано, що український президент має прибути до Буенос-Айресу вранці 10 грудня.

Як зазначає видання, Зеленський був у списку запрошених на інавгурацію Хав'єра Мілея, проте очікувалося, що він відмовиться від поїздки. Через його присутність в Аргентині посилять протоколи безпеки, оскільки можливі замахи з боку РФ.

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Мілей запросив президента України під час телефонної розмови після перемоги на виборах. Тоді він також запропонував Аргентину, як місце проведення можливого регіонального саміту щодо війни.

Зазначається, що запрошення Зеленського свідчить про підтримку України з боку Мілея.