Зеленський впровадив санкції проти суддів: російських та українських, що порушили присягу

Про це йдеться в указі №321/2023, що опублікований на сайті президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в документі.

Санкції діятимуть упродовж 5 років з моменту їх запровадження. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. Крім того, обмеження зупиняють виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав. Застосовуватимуться також інші заборони на в'їзд в Україну.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов. Міністерство закордонних справ своєю чергою повинно поінформувати ЄС, США та інші іноземні держави про впровадження санкцій і порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежень.