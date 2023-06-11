Зеленський впровадив санкції проти суддів: російських та українських, що порушили присягу
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 червня, запровадив санкції проти 178 фізичних осіб, серед яких російські судді, а також українські, які зрадили присягу Україні
Про це йдеться в указі №321/2023, що опублікований на сайті президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в документі.
Санкції діятимуть упродовж 5 років з моменту їх запровадження. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. Крім того, обмеження зупиняють виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав. Застосовуватимуться також інші заборони на в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов. Міністерство закордонних справ своєю чергою повинно поінформувати ЄС, США та інші іноземні держави про впровадження санкцій і порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежень.
- 4 червня Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду щодо санкцій. За участі ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, Офісу президента було докладно проаналізовано, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Президент запевнив, що за підсумками зустрічі будуть зроблені певні кроки.
- Згодом президент України пообіцяв незабаром новини щодо санкцій проти Росії та натякнув, що вони стосуватимуться не тільки держави-агресора, а й тих, хто допомагає Росії обходити вже запроваджені обмеження.
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