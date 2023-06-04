Будуть необхідні кроки: Зеленський провів нараду щодо уникнення санкцій Росією
Президент Володимир Зеленський у неділю, 4 червня, провів спеціальну нараду щодо того, як Росії вдається уникати санкцій. Будуть задіяні необхідні дії
Про це 4 червня заявив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає", - повідомив Зеленський.
Зеленський стверджує, що держава-терорист продовжує успішно використовувати світові технології шляхом використання мережі постачальників, та здатна обходити міжнародні санкційні режими.
"Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки - разом із партнерами, - щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки - будуть", - заявив лідер.
- Нагадаємо, що 26 травня уряд Японії оголосив новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 17 фізичних та 78 юридичних осіб із РФ і 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе