Будуть необхідні кроки: Зеленський провів нараду щодо уникнення санкцій Росією

Про це 4 червня заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає", - повідомив Зеленський.

Зеленський стверджує, що держава-терорист продовжує успішно використовувати світові технології шляхом використання мережі постачальників, та здатна обходити міжнародні санкційні режими.

"Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки - разом із партнерами, - щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки - будуть", - заявив лідер.