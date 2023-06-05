Зеленський анонсував санкції, які обмежать російський військовий потенціал

Про це Зеленський сказав у вечірньому звернення 5 червня.

"Продовжуємо нашу роботу щодо санкцій проти Росії. Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію. Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу", – сказав він.

Зеленський наголосив, що "силу вільного світу" має відчути не тільки Росія, а й кожен, "хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання"

"Кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо. Це спільне завдання світу – зупинити терор. Головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе. Новини – незабаром", – анонсував глава держави.