Зеленський анонсував санкції, які обмежать російський військовий потенціал
Президент України пообіцяв незабаром новини щодо санкцій проти Росії та натякнув, що вони стосуватимуться не тільки держави-агресора, а й тих, хто допомагає Росії обходити вже запроваджені обмеження
Про це Зеленський сказав у вечірньому звернення 5 червня.
"Продовжуємо нашу роботу щодо санкцій проти Росії. Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресію. Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу", – сказав він.
Зеленський наголосив, що "силу вільного світу" має відчути не тільки Росія, а й кожен, "хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання"
"Кожен такий суб’єкт має відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо. Це спільне завдання світу – зупинити терор. Головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе. Новини – незабаром", – анонсував глава держави.
- 4 червня Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду щодо санкцій. За участі ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, Офісу президента було докладно проаналізовано, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Президент запевнив, що за підсумками зустрічі будуть зроблені певні кроки.
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