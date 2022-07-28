Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим
20 українських військових отримали Хрест бойових заслуг за сильні вчинки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ
Відповідно до свого Указу Президент Володимир Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг 20 українських військових.
Як сказано в документі, "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі" гідними Хреста бойових заслуг визнані:
БЕРЕГОВИЙ Дмитро Володимирович — командир роти спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Схід” Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, капітана;
БУЛАЦИК Євген Богданович — командир 7 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, полковник;
ГНАТОВ Андрій Вікторович — начальник штабу – заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадний генерал;
ГОЛОВНЯ Юлія Василівна — лікарка медичного пункту мотопіхотного батальйону 30 окремої механізованої бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних Сил України, лейтенант медичної служби;
ГРИГОРЕНКО Євгеній Анатолійович - командир зенітної ракетної батареї 11 зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України, майор;
ДРАПАТИЙ Михайло Васильович — заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадний генерал;
ЗАБЛОЦЬКА Олена Григорівна — снайпер 503 окремого батальйону морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, старший матрос;
КОВАЛЬЧУК Андрій Трохимович — командувач військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор;
ЛІННИК Дмитро Едуардович — командир гірсько-штурмової роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, старший лейтенант;
МАРИШЕВ Руслан Володимирович — командир 90 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, майор;
МІШАКІН Микола Миколайович — командир військової частини 3027 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, полковник;
МІЩЕНКО Сергій Олексійович — головний сержант – командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 45 окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних Сил України;
НИКОЛАЄВИЧ Павліна Василівна — командир гранатометного відділення 10 окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, сержант;
НОХРІН Денис Олександрович — командир стрілецького батальйону військової частини 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, майор;
ПАЛАМАРЧУК Роман Миколайович — інспектор прикордонної служби – водій 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штаб-сержант;
РОГАЧЕВСЬКИЙ Олександр Ігорович — старший оператор групи спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій "Захід" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, молодший сержант;
РОЗЛАЧ Павло Іванович — командир 3 батальйонної тактичної групи 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, підполковник;
СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович — командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник;
ТАНЦЮРА Анатолій Васильович — командир артилерійської бойової частини середнього десантного корабля “Юрій Олефіренко” 29 дивізіону надводних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України, старший лейтенант
ФЕДОРІВ Олег Зіновійович — начальник управління Центру Служби безпеки України, полковник.
Відзнака "Хрест бойових заслуг" була заснована Указом Президента України 5 травня 2022 року. Її вручають за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення чи видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення бойових дій. Першим її кавалером став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Символічним є те, що прототипом нової відзнаки стала інша відома військова нагорода. А саме найвища військова нагорода Української повстанської армії (УПА) і Української Головної Визвольної Ради (УГВР) − Хрест Бойової Заслуги.
- Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг
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