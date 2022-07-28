Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ

Відповідно до свого Указу Президент Володимир Зеленський нагородив Хрестом бойових заслуг 20 українських військових.

Як сказано в документі, "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі" гідними Хреста бойових заслуг визнані:

БЕРЕГОВИЙ Дмитро Володимирович — командир роти спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Схід” Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, капітана;

БУЛАЦИК Євген Богданович — командир 7 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, полковник;

ГНАТОВ Андрій Вікторович — начальник штабу – заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадний генерал;

ГОЛОВНЯ Юлія Василівна — лікарка медичного пункту мотопіхотного батальйону 30 окремої механізованої бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних Сил України, лейтенант медичної служби;

ГРИГОРЕНКО Євгеній Анатолійович - командир зенітної ракетної батареї 11 зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України, майор;

ДРАПАТИЙ Михайло Васильович — заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадний генерал;

ЗАБЛОЦЬКА Олена Григорівна — снайпер 503 окремого батальйону морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, старший матрос;

КОВАЛЬЧУК Андрій Трохимович — командувач військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор;

ЛІННИК Дмитро Едуардович — командир гірсько-штурмової роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, старший лейтенант;

МАРИШЕВ Руслан Володимирович — командир 90 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, майор;

МІШАКІН Микола Миколайович — командир військової частини 3027 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, полковник;

МІЩЕНКО Сергій Олексійович — головний сержант – командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 45 окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних Сил України;

НИКОЛАЄВИЧ Павліна Василівна — командир гранатометного відділення 10 окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, сержант;

НОХРІН Денис Олександрович — командир стрілецького батальйону військової частини 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, майор;

ПАЛАМАРЧУК Роман Миколайович — інспектор прикордонної служби – водій 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штаб-сержант;

РОГАЧЕВСЬКИЙ Олександр Ігорович — старший оператор групи спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій "Захід" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, молодший сержант;

РОЗЛАЧ Павло Іванович — командир 3 батальйонної тактичної групи 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, підполковник;

СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович — командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник;

ТАНЦЮРА Анатолій Васильович — командир артилерійської бойової частини середнього десантного корабля “Юрій Олефіренко” 29 дивізіону надводних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України, старший лейтенант

ФЕДОРІВ Олег Зіновійович — начальник управління Центру Служби безпеки України, полковник.

Відзнака "Хрест бойових заслуг" була заснована Указом Президента України 5 травня 2022 року. Її вручають за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення чи видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення бойових дій. Першим її кавалером став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Символічним є те, що прототипом нової відзнаки стала інша відома військова нагорода. А саме найвища військова нагорода Української повстанської армії (УПА) і Української Головної Визвольної Ради (УГВР) − Хрест Бойової Заслуги.

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

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