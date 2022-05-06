English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

6 травня, 2022 п'ятниця
22:07
Суспільство Зеленський і Залужний

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг. Також Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами

Про це йдеться в указі Зеленського та у повідомленні ОПУ.

Вручення відбулося в Білій залі Героїв України, що у Маріїнськом палаці Києва. 

Президент повідомив, що підписав указ, яким засновано спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу", і першими її отримали частини Сухопутних військ Збройних сил України: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Також Зеленський вручив перші бойові знаки "Хрест бойових заслуг". Тож першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. 

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" також отримали:

  • Калієвський Владислав Ігорович - заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
  • Мазуренко Дарія Андріївна - бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
  • Мойсюк Євген Петрович - заступник Головнокомандувача ЗСУ;
  • Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".

"Голова держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.

Орденом "Золота Зірка" були відзначені:

  • майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус;
  • старший сержант Олександр Ключка (завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області);
  • молодший лейтенант Ігор Дикун - під час бою 23 березня, попри вогнепальне поранення, продовжив бій й особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника;
  • полковник Сухопутних військ Роман Мамавко - після поранення командира, прийняв керівництво бригадою та відмінно керував підрозділами протягом двох місяців;
  • полковник Сухопутних військ Павло Федосенко

"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - йдеться в повідомленні.

  • підполковник Олександр Яковенко. Під час бойових дій у Донецькій області, підрозділи під його командування, успішно знищували окупантів та їх техніку.

"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба ОПУ.

У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Зеленський
ЗСУ
орден
Валерій Залужний
Читайте також:
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 травня, 2022 середа
Здати Кривий Ріг: Очільник МВС часів Януковича Захарченко телефонував Вілкулу
4 травня, 2022 середа
Без грошей, без документів, без звʼязку: зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих росіянами маріупольців
5 травня, 2022 четвер
Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
6 травня
23:34
Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності
23:31
Радбез ООН
Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "миру та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"
23:29
Володимир Зеленський
Прошу українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це ваше життя, - Зеленський
23:15
Дрон Switchblades
Укладено угоду на закупівлю для України безпілотників Switchblade на суму $17,8 млн, - Пентагон
23:02
Зеленський: переговори з РФ стануть неможливими, якщо окупанти знищать українських військових і цивільних на Азовсталі
22:56
Оновлено
"Азовсталь", Маріуполь
Україна евакуювала з Азовсталі ще 50 людей, операцію продовжать 7 травня
22:46
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня
22:38
техніка окупантів
За 6 травня захисники Донбасу відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників
22:36
окупанти
За день Росія вбила одного мирного мешканця Донеччини, троє - поранені
22:35
Ексклюзив
Острів Зміїний - "морська Чорнобаївка" для російського флоту. Колонка Сергія Згурця
22:21
Чернігівське
У Бельгії почали варити пиво "Чернігівське" після закриття заводів в Україні
21:54
Оновлено
ППО
Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО
21:52
На Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники
21:50
Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини
21:42
ITF
Росію та Білорусь прибрали з Міжнародної федерації тенісу
21:25
Олексій Арестович
Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті
21:10
марка Русский военный корабль
Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем
21:04
Вогнетривка професійна європейська амуніція
Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо
20:52
Зеленський
Від початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію РФ більше 500 тис. українців, - Зеленський
20:41
Байден
Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня
20:32
Нова пошта
Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти
20:23
Зеленський і Путін
Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський
20:07
У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги
20:00
Рада ЄС
Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн
19:53
Дмитро Кулеба
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
19:51
санкції проти рф
Apple, Dyson, Tesla, Samsung і Play Station: у РФ оприлюднили список товарів, які ввозитимуть в країну контрафактом
19:42
Олександр Петраков
Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення, - тренер збірної України Петраков
19:35
окупанти Маріуполь
На окупованих територіях Луганщини росіяни почали блокувати соціальні мережі та українські сайти, – Денісова
19:18
Оновлено
Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном". Інформацію перевіряють чотири розвідники країн НАТО, - ЗМІ
19:11
Полтава
На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину
19:08
ЗСУ
ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки
19:08
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський запросив канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня: це може бути сильним політичним кроком
19:06
путін путлер
Путін погрожуватиме Заходу "судним днем": на параді 9 травня РФ вперше продемонструє бойовий літак, який країна може використати у разі ядерної війни, - Reuters
19:06
Анджеліна Джолі готова допомагати з вирішенням проблем українських дітей, які постраждали від війни, - Єрмак після розмови з акторкою
19:04
"Засуджую проведення спецоперації": у Instagram з'явилась заява генконсула РФ в Единбурзі на підтримку України
19:01
Кремінна
Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста, - Гайдай
18:47
Артем Мілевський
"У тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?": зірка шоубізу Астаф'єва, яка волонтерить у ресторані, розповіла про нахабну поведінку футболіста Мілевського
18:34
Дмитро Кулеба
Кулеба розкритикував ідею відтермінувати нафтове ембарго до кінця року і закликав заборонити імпорт газу
18:11
Жозеп Боррель
Боррель знову збере очільників МЗС Євросоюзу, якщо нафтове ембарго для Росії не узгодять найближчими днями
18:02
Порожні парти з підручниками та іграшками: у Дніпрі провели акцію пам'яті загиблих внаслідок війни українських дітей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV