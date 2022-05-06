Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Про це йдеться в указі Зеленського та у повідомленні ОПУ.

Вручення відбулося в Білій залі Героїв України, що у Маріїнськом палаці Києва.

Президент повідомив, що підписав указ, яким засновано спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу", і першими її отримали частини Сухопутних військ Збройних сил України: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Також Зеленський вручив перші бойові знаки "Хрест бойових заслуг". Тож першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" також отримали:

Калієвський Владислав Ігорович - заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мазуренко Дарія Андріївна - бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мойсюк Євген Петрович - заступник Головнокомандувача ЗСУ;

Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".

"Голова держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.

Орденом "Золота Зірка" були відзначені:

майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус;

старший сержант Олександр Ключка (завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області);

молодший лейтенант Ігор Дикун - під час бою 23 березня, попри вогнепальне поранення, продовжив бій й особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника;

полковник Сухопутних військ Роман Мамавко - після поранення командира, прийняв керівництво бригадою та відмінно керував підрозділами протягом двох місяців;

полковник Сухопутних військ Павло Федосенко

"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - йдеться в повідомленні.

підполковник Олександр Яковенко. Під час бойових дій у Донецькій області, підрозділи під його командування, успішно знищували окупантів та їх техніку.

"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба ОПУ.

У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.

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