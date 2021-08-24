Зеленський вручив відзнаки Кікабідзе, Шевченку, Монатику і Бубці
Президент Володимир Зеленський вручив звання "Народний артист України" Дмитру Монатику та посмертно присвоїв звання Героя України співаку Назарію Яремчуку
Про це передає Еспресо.TV.
Так, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали члени родин загиблих захисників. Також орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.
Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи.
У свою чергу, українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).
За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручили його синам.
Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня нагородили грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, а директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня.
У свою чергу, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, а Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.
Зеленський відзначив нагородою "Народний артист України" співака Дмитра Монатика (MONATIK) та дав нагороди деяким іншим відомим громадянам.
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