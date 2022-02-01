Зеленський ввів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки України

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України", - йдеться у повідомленні.



Контроль за виконання відповідного рішення РНБО покладається на секретаря Ради.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.



Як повідомлялося раніше, 14 травня 2021 року на засіданні РНБО була схвалена стратегія розвитку кібербезпеки в Україні на наступні п'ять років.