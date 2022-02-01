Зеленський ввів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 37/2022 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про План реалізації Стратегії кібербезпеки України
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України", - йдеться у повідомленні.
Контроль за виконання відповідного рішення РНБО покладається на секретаря Ради.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
- Як повідомлялося раніше, 14 травня 2021 року на засіданні РНБО була схвалена стратегія розвитку кібербезпеки в Україні на наступні п'ять років.
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