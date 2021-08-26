Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення кібервійськ в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО щодо створення кібервійськ в Україні
Відповідний документ №446/2021 разом із зазначеним рішенням РНБО оприлюднено на сайті ОПУ.
Так, Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", що передбачає створення кібервійськ у структурі Міноборони України.
У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.
"За результатами розрахунків у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - йдеться в документі.
Зазначається, що зазначене рішення було ухвалено для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії в кіберпросторі.
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання зазначеного рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.
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