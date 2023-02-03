Зеленський: "З початку війни дух був міцніше, зараз деякі міста на відпочинку, це слабкість"
Президент України вважає, що в деяких містах країни вважають, що вони на відпочинку. На його думку, це слабкість
Про це на брифінгу за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент Володимир Зеленський.
"Стійкість хлопців на сході залежить від зброї та мотивації. Мотивацію дає дух всередині держави. Я вважаю, що з початку війни дух був міцніше. Ми всі були на війні. У містах, де не було окупації було повне відчуття, що всі ми на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку і я вважаю, що це слабкість", - зазначив він.
Президент звернувся до українських журналістів.
"Вам потрібно об'єднатися швидше - зміцнити цей дух, нагадати тим, хто відпочиває всередині нашої держави - що ми всі на війні і нагадати, як все починалося. Всім треба розуміти, що ми на війні - вона не закінчилась. Дух і мотивація залежать від кожного з нас. Не звертати увагу на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави - війна. Без цього духу не буде перемоги, а без перемоги не буде України. Все в наших руках", - підсумував Зеленський.
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