Про це повідомило інтернет-представництво президента.

Зеленський наголосив, що Об'єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ функціонує в цілодобовому режимі, аби звільнити й інших полонених.

"Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Авжеж катування відбуваються, передусім щодо героїв нашої держави, тих, хто захищав. Ми працюємо постійно й продовжуватимемо це робити", – сказав Зеленський.