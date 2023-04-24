Зеленський: з російського полону звільнено вже 2238 людей, з них 140 — цивільні
Під час зустрічі з прем'єркою Каєю Каллас 24 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що з російського полону звільнено вже 2238 людей, з них 140 — цивільні
Про це повідомило інтернет-представництво президента.
Зеленський наголосив, що Об'єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ функціонує в цілодобовому режимі, аби звільнити й інших полонених.
"Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Авжеж катування відбуваються, передусім щодо героїв нашої держави, тих, хто захищав. Ми працюємо постійно й продовжуватимемо це робити", – сказав Зеленський.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас прибула до України та зустрілася з Володимиром Зеленським у Житомирі.
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