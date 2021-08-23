Зеленський запропонував Дуді разом протидіяти "Північному потоку-2"

Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.

"Проєкт "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив президент України.

Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.