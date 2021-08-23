Зеленський запропонував Дуді разом протидіяти "Північному потоку-2"
Президент України Володимир Зеленський запропонував польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва "Північного потоку-2"
Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.
"Проєкт "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив президент України.
Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе