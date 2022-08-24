Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН в Україні
Президент Володимир Зеленський запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою Організації Об'єднаних Націй
Про це він заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції. Це - те, що демонструє Росія. Переконаний у тому, що ми разом зможемо збудувати спільне майбутнє", - сказав Зеленський.
За його словами, було б символічно провести цей саміт в Україні, "де вирішується, чи буде майбутнє взагалі".
"Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.
- 24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України.
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