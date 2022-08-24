Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН в Україні

Про це він заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції. Це - те, що демонструє Росія. Переконаний у тому, що ми разом зможемо збудувати спільне майбутнє", - сказав Зеленський.

За його словами, було б символічно провести цей саміт в Україні, "де вирішується, чи буде майбутнє взагалі".

"Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України.

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