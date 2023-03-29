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Зеленський запрошує Сі Цзиньпіна в Україну, бої біля ЗАЕС посилюються, у США виявили російського студента-шпигуна. Світові ЗМІ про Україну 29 березня

Юрій Мартинович
29 березня, 2023 середа
21:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань те, як Україна виганяє проросійське духовенство з Києво-Печерського монастиря, також заклик європейських країн до Big Tech блокувати неправдиві новини, спрямовані на підрив підтримки України, і заклик президента України Володимира Зеленського, який запросив свого китайського колегу Сі Цзиньпіна в Україну

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 29 березня:

The New York Times:

Журналісти The New York Times написали про те, що європейські країни закликають Big Tech блокувати неправдиві новини, спрямовані на підрив підтримки України. Відкритий лист восьми прем'єр-міністрів закликає керівників компаній, включаючи Meta, вжити заходів "проти дезінформації, яка підриває наш мир і стабільність".

На тлі зростаючого занепокоєння щодо підступних наслідків дезінформації з Росії, прем’єр-міністри восьми європейських країн, включаючи Україну, Молдову та Польщу, підписали відкритий лист із проханням до виконавчих директорів великих компаній соціальних медіа вжити більш агресивних кроків, щоб зупинити поширення неправдивих новин на своїх платформах.

Також The New York Times написали репортаж про те, як зруйнована металургійна промисловість України активізувала свої військові зусилля. Заводи з виробництва чавуну та сталі виробляли бронежилети, шоломи та бронепластини для транспортних засобів — і металурги ризикували своїм життям, викочуючи важку техніку на початку війни, щоб допомогти фізично заблокувати наступ Росії.

"У темряві величезного металургійного комбінату "Запоріжсталь" хрипить висока доменна піч, мов гігантські чорні легені, вдихаючи шматки залізної руди, енергетичного вугілля та вапняку, змішуючи їх при температурах, що досягають кількох тисяч градусів, із збагаченим киснем повітрям, а потім видихаючи пару і розплавлений метал", - пишуть журналісти.

Крім цього у The New York Times написали репортаж про те, як серед руїн і вибухів деякі українці відмовляються залишати домівки. В Авдіївці, як і в Бахмуті та інших спустошених місцях на передовій, більшість мешканців давно виїхали, але є ті, хто втримався. Коли починається обстріл, люди, які залишилися в розрухах Авдіївки, майже не здригаються. У цьому зруйнованому місті на сході України стукіт російської артилерії лунає щохвилини чи дві.

Politico:

У Politico написали про те, що Україна виганяє проросійське духовенство з Києво-Печерського монастиря. "Цей крок стався на тлі великого розколу між українськими православними церквами", - зазначають американські журналісти.

У середу закінчився термін, коли 1000 мешканців монастиря повинні залишити те, що було їхнім домом, через посилене політичне занепокоєння, що деякі з них були занадто близькі до Москви та були російськими п’ятими колоністами. Поліція оглянула транспортні засоби, які від’їжджали, щоб переконатися, що в жодному з них не було понад 800 ікон, хрестів та інших безцінних артефактів, які зберігаються в релігійному комплексі.

Також у Politico написали статтю про те, що в Україні ще є місце нейтралітету. Виступаючи перед Конгресом Сполучених Штатів через 11 днів після терористичних нападів на Нью-Йорк і Вашингтон у 2001 році, тодішній президент Джордж Буш чітко дав зрозуміти, що настав час вибирати. "Кожна нація, у кожному регіоні зараз має прийняти рішення. Або ти з нами, або ти з терористами". З точки зору постраждалої нації такий чорно-білий ультиматум здавався розумним — хоча й менш розумним, коли війна проти Аль-Каїди перетворилася на вторгнення США до Іраку, яке не було схвалено ООН. І це розширення війни з терором певною мірою пояснює, чому деякі країни Глобального Півдня, стурбовані подвійними стандартами Заходу, зараз не бажають обрати сторону у війні Росії проти України.

Крім цього у Politico написали про те, що президент України Володимир Зеленський у середу запросив свого китайського колегу Сі Цзиньпіна в Україну, що стане першим прямим спілкуванням двох лідерів з початку тотальної війни Росії проти України.

"Ми готові бачити Сі тут", — сказав Зеленський в інтерв’ю американському інформаційному агентству Associated Press у поїзді до Києва, додавши, "я хочу з ним поговорити".

Незважаючи на те, що він є ключовим союзником Росії, Сі намагався позиціонувати Пекін як мирного посередника між Москвою та Києвом в останні місяці, що викликало критику з боку офіційних осіб ЄС і НАТО, які поставили під сумнів здатність Китаю діяти як нейтральний посередник.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, як Марк Гемілл у ролі Люка Скайвокера озвучує повідомлення про авіанальоти в Україні. Марк Гемілл, найбільш відомий як Люк Скайвокер із фільмів "Зоряні війни", позичив свій знаменитий голос популярному українському додатку для сповіщень про повітряні нальоти, приєднавшись до списку знаменитостей, що постійно зростає, щоб підтримати націю, яка воює.

Також у The Washington Post написали про те, що бразильський студент, який приїхав у США на навчання, був російським шпигуном. Згідно з федеральним звинуваченням і західними службами безпеки, випускника університету Джона Хопкінса Віктора Феррейру викрили як оперативника ГРУ Сергія Черкасова.

BBC:

У BBC написали про те, що православні священнослужителі кажуть, що залишаться в історичному монастирі в столиці України Києві, незважаючи на заплановане урядом виселення сотень священиків, ченців і студентів. Печерська лавра є резиденцією Української православної церкви, яка відкололася від Московського патріархату. Але українські чиновники підозрюють, що деякі з вищого духовенства підтримували зв’язки з церквою в Москві, що вони заперечують.

Український уряд, якому належить величезний монастир 11-го століття з видом на річку Дніпро, каже, що рішення було прийнято після того, як комісія виявила численні порушення договору оренди комплексу, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також у BBC написали, що росіяни підвищують ціни на оренду в Дубаї. Орендна плата зросла в усіх сегментах, включаючи квартири. Стрімке зростання вартості оренди посилює зниження вартості життя для експатріантів, які є основою економіки країни. Майже 90% з приблизно 10 мільйонів жителів ОАЕ є іноземцями.

The Guardian:

У The Guardian написали, що організація ООН з ядерного нагляду стверджує, що бої біля української АЕС "посилюються". Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попереджає, що військові дії навколо Запоріжжя загрожують "великою ядерною аварією, яка не пощадить нікого".

CNN:

У CNN написали про слова президента США, мовляв, зусилля щодо зміцнення світової демократії працюють. Президент Джо Байден звернувся до Другого саміту за демократію в середу з Білого дому, спираючись на те, що він назвав "постійним зобов’язанням своєї адміністрації сприяти розвитку демократії в усьому світі", де він прагнув запевнити учасників, що демократичні інститути працюють.

Байден очолював віртуальний саміт у Вашингтоні, присвячений демократії, яка бореться з глобальними викликами, закликаючи демократії продовжувати об’єднуватися в глобальних викликах.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали про те, що у питанні допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань МОК запропонував компроміс, який нікого не влаштовує.

Також у Gazeta Wyborcza написали про те, що незважаючи на війну в Україні, Угорщина в міру своїх можливостей зміцнює енергетичні відносини з Росією. Будапешт пообіцяв Москві захистити російську атомну промисловість від санкцій ЄС. У той час як більшість країн ЄС після нападу Росії на Україну вирішили стати незалежними від російських енергоносіїв, Угорщина пішла в протилежному напрямку і посилює енергетичні відносини з державою, якою керує Путін.

Крім цього у Gazeta Wyborcza написали, що білоруси організовують акцію протесту проти російської ядерної зброї. 2 квітня білоруси, які змушені були залишити свою країну та оселитися на Підляшші, протестуватимуть проти розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це буде чергова акція протесту під білоруським консульством.

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