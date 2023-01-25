Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла й низки представників РПЦ
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти 10 людей. Серед яких - Вадим Новинський і митрополит Павло (Лебідь)
Про це йдеться в указі президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.
Так, санкції введено проти олігарха та бізнесмена Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ митрополита Павла.
Також внесені представники РПЦ:
- так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав
- так званий єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин
- так званий єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр
- так званий архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр
- митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег
- єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій
- так званий єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В'ячеслав;
- керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон
Санкції передбачають: блокування активів; припинення торговельних операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів; заборону участі у приватизації, оренді держмайна; заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборону на набуття у власність земельних ділянок.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Раніше Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 22 представників російського "духовенства".
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