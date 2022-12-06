Зеленський зі Слов’янська привітав ЗСУ зі святом

Про це повідомляється в Telegram-каналі глави держави.

Президент опублікував відео поряд зі стелою на в'їзді до Слов'янська.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, а ціна вищою", - сказав він.

Зеленський наголосив, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце та наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

У травні президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.

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