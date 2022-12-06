Зеленський зі Слов’янська привітав ЗСУ зі святом
Президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас і записав відеопривітання українським захисникам зі Слов'янська
Про це повідомляється в Telegram-каналі глави держави.
Президент опублікував відео поряд зі стелою на в'їзді до Слов'янська.
"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, а ціна вищою", - сказав він.
Зеленський наголосив, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце та наголосив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.
- У травні президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.
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Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.
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