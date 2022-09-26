Про це Центр пише у своєму телеграм-каналі.

Окупаційний "керівник" Запорізької області Володимир Рогов поширив фейк, що кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запоріжжя" збільшилася через проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу Росії, проте Україна "блокує виїзд зі свого боку".

Також постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні заявив, що Запорізька атомна електростанція "ніколи не була мілітаризована" тож і про демілітаризацію ЗАЕС мова не йде. Він також заявив, що станцію "обстрілюють українські війська, проте через тиск США МАГАТЕ обходить цей факт".

Окрім того, в російських ЗМІ була поширена маніпуляція, начебто Володимир Зеленський злякався російської мобілізації та "у вечірньому зверненні вже третій день поспіль російською просить росіян здаватися, інакше він їх живими вже не відпустить".

Раніше ОК "Південь" повідомило, що озброєні росіяни "відвідують" українців на окупованих територіях через неявку на псевдореферендуми.

А МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС, де наголошувала на необхідності вивести військових і техніку РФ та створити зону безпеки навколо станції.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb