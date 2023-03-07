Зеленський зустрівся в Києві з соціал-демократами Німеччини: про що розмовляли

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував німецьким гостям за підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, зокрема за прихисток для понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції та внесок у захист українського неба шляхом передачі високоефективної системи ППО IRIS-T. І наголосив на важливості й надалі зміцнювати союзницькі відносини.

"Цю зиму ми пройшли також і завдяки Німеччині. Ми цього ніколи не забудемо", – зазначив Зеленський.

Також український президент висловив сподівання на подальшу активну підтримку з боку Німеччини євроінтеграційних прагнень України та початку вже цього року переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Окрім того, під час зустрічі обговорили необхідність посилення санкцій щодо Росії у наступному санкційному пакеті ЄС, надання Україні дієвих гарантій безпеки ще до вступу до НАТО.

Зеленський наголосив також, що Україна розраховує на дієву роль ФРН у реалізації української формули миру, зокрема у проведенні "саміту миру" за участі максимально широкого кола держав – членів ООН. Важливим є також сприяння з боку Німеччини у схваленні резолюції Генеральної Асамблеї ООН стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.