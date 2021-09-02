Зеленський зустрівся з конгресменами із групи підтримки України
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі США
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства.
"Ми продовжуємо відстоювати спільні демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.
Президент запропонував конгресменам долучитися до реалізації Плану трансформації української економіки.
Зеленський ознайомив представників Конгресу з реформами в Україні.
"Ми маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив президент.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.
Окремою темою для діалогу став "Північний потік - 2".
"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Зеленський.
Президент висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі США в освітній сфері.
Він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі реабілітаційних центрів для військових в Україні.
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