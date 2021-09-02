Зеленський зустрівся з конгресменами із групи підтримки України

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства.



"Ми продовжуємо відстоювати спільні демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.

Президент запропонував конгресменам долучитися до реалізації Плану трансформації української економіки.

Зеленський ознайомив представників Конгресу з реформами в Україні.

"Ми маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив президент.



Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Окремою темою для діалогу став "Північний потік - 2".

"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Зеленський.

Президент висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі США в освітній сфері.

Він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі реабілітаційних центрів для військових в Україні.