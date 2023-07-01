Зеленський звільнив чотирьох голів районів у Києві
Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних адміністрацій Києва та увільнив ще двох від роботи
Про це йдеться в розпорядженнях, які глава держави підписав 30 червня.
Звільнені:
- Сергій Павловський — з посади голови Святошинської райадміністрації;
- Дмитро Ратніков — з посади голови Деснянської райадміністрації.
Зокрема, увільнені:
- Сергій Коваленко — від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної адміністрації;
- Павло Бабій — від в.о. голови Дніпровської райадміністрації.
Що передувало
Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
2 червня оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.
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