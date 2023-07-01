Зеленський звільнив чотирьох голів районів у Києві

Про це йдеться в розпорядженнях, які глава держави підписав 30 червня.

Звільнені:

Сергій Павловський — з посади голови Святошинської райадміністрації;

Дмитро Ратніков — з посади голови Деснянської райадміністрації.

Зокрема, увільнені:

Сергій Коваленко — від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної адміністрації;

Павло Бабій — від в.о. голови Дніпровської райадміністрації.

Що передувало

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

2 червня оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.