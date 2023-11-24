Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії

Відповідні укази з'явилися на сайті офісу президента.

Указами №781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023 звільнено першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка та заступників Миколу Миколенка, Олега Сахона та Олександра Набока.

Водночас указом №785/2023 першим заступником командувача Нацгвардії став Вадим Гладков. Згідно з документами №786/2023, №787/2023 на посади заступників Півненка призначили Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.

Довідково. Генерал Лейтенант Володимир Кондратюк був призначений першим заступником командувача НГУ 13 червня 2019 року. Генерал-лейтенант Микола Миколенко обійняв посаду заступника командувача Нацгвардії 26 червня 2019 року.

Генерал-майор Олег Сахон та генерал-лейтенант Олександр Набок були призначені на посади заступників 9 березня 2023 року та 24 червня 22 року відповідно.