Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 листопада, звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії Олександра Півненка
Відповідні укази з'явилися на сайті офісу президента.
Указами №781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023 звільнено першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка та заступників Миколу Миколенка, Олега Сахона та Олександра Набока.
Водночас указом №785/2023 першим заступником командувача Нацгвардії став Вадим Гладков. Згідно з документами №786/2023, №787/2023 на посади заступників Півненка призначили Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.
Довідково. Генерал Лейтенант Володимир Кондратюк був призначений першим заступником командувача НГУ 13 червня 2019 року. Генерал-лейтенант Микола Миколенко обійняв посаду заступника командувача Нацгвардії 26 червня 2019 року.
Генерал-майор Олег Сахон та генерал-лейтенант Олександр Набок були призначені на посади заступників 9 березня 2023 року та 24 червня 22 року відповідно.
- 3 листопада президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука.
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