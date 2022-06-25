На сайті глави Української держави з'явилися відповідні укази.

Володимир Зеленський звільнив:

Сергія Бурдуляка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ірані,

Ігоря Долгова з посади посла України в Грузії,

Юрія Мушка з посади очільника дипломатичної місії України в Словаччині,

Інну Огнівець з посади надзвичайного і повноважного посла України в Португалії,

Ігоря Осташа з посади посла України в Лівані.

Окрім того, президент призначив Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії.

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