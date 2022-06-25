Зеленський звільнив послів України у п'яти країнах
Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайних і повноважних послів у Грузії, Ірані, Словаччині, Португалії та Лівані
На сайті глави Української держави з'явилися відповідні укази.
Володимир Зеленський звільнив:
- Сергія Бурдуляка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ірані,
- Ігоря Долгова з посади посла України в Грузії,
- Юрія Мушка з посади очільника дипломатичної місії України в Словаччині,
- Інну Огнівець з посади надзвичайного і повноважного посла України в Португалії,
- Ігоря Осташа з посади посла України в Лівані.
Окрім того, президент призначив Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії.
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