Зеленського просять визнати Башкортостан окупованою територією
Представники Башкирського національного політичного центру просять президента України ініціювати розгляд у Верховній Раді проєкту ухвали про визнання Республіки Башкортостан окупованою територією
Про це повідомляє медіапроєкт Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Idel.Реалії.
Голова Башкирського національного політичного центру Руслан Габбасов і його соратники звернулися до Володимира Зеленського з відкритим листом. Вони закликали президента України ініціювати розгляд у ВРУ проєкту ухвали "Про визнання Республіки Башкортостан окупованою територією".
"Цим кроком Україна не лише морально підтримає башкирський національний рух, головна мета якого – здобути незалежність для нашої Батьківщини, а й дасть нам вагомі козирі у боротьбі з Кремлем та його маріонетками в Башкортостані", – прокоментував Габбасов.
Представники центру також просять Україну запровадити посаду уповноваженого за контактами з поневоленими Москвою народами. На їхню думку, це може бути представник МЗС або інша уповноважена українською державою особа.
"Важливо, щоб Україна почала встановлювати контакти з національно-визвольними рухами, які вже сьогодні демонструють своє прагнення до звільнення та створення незалежних держав", – йдеться в листі.
Довідково. Руслан Габбасов – співзасновник та один із лідерів організації "Башкорт", визнаної в Росії "екстремістською" ще до вторгнення російських військ в Україну. Зараз перебуває за кордоном.
- 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія "тимчасово окупованою Росією" та засудила геноцид чеченського народу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе