Зеленського просять визнати Башкортостан окупованою територією

Про це повідомляє медіапроєкт Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Idel.Реалії.

Голова Башкирського національного політичного центру Руслан Габбасов і його соратники звернулися до Володимира Зеленського з відкритим листом. Вони закликали президента України ініціювати розгляд у ВРУ проєкту ухвали "Про визнання Республіки Башкортостан окупованою територією".

"Цим кроком Україна не лише морально підтримає башкирський національний рух, головна мета якого – здобути незалежність для нашої Батьківщини, а й дасть нам вагомі козирі у боротьбі з Кремлем та його маріонетками в Башкортостані", – прокоментував Габбасов.

Представники центру також просять Україну запровадити посаду уповноваженого за контактами з поневоленими Москвою народами. На їхню думку, це може бути представник МЗС або інша уповноважена українською державою особа.

"Важливо, щоб Україна почала встановлювати контакти з національно-визвольними рухами, які вже сьогодні демонструють своє прагнення до звільнення та створення незалежних держав", – йдеться в листі.

Довідково. Руслан Габбасов – співзасновник та один із лідерів організації "Башкорт", визнаної в Росії "екстремістською" ще до вторгнення російських військ в Україну. Зараз перебуває за кордоном.

18 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія "тимчасово окупованою Росією" та засудила геноцид чеченського народу.

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