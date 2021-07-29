Зеленському слід пам'ятати, що терміну давності у державної зради немає, - Тетерук про зрив операції із затримання "вагнерівців"

Про це Тетерук сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Всі силові відомства в Україні та ключові державні інституції мають призначених особисто Зеленським керівників. Ці керівники основною своєю метою вбачають догодити Зеленському. Тому очевидно, що суспільство, яке хоч трохи аналізує стан речей, буде спостерігати за діями цих структур. А саме за діями керівників відомств, які повинні діяти за чинним законодавством, а не виконувати забаганки Зеленського", - сказав Тетерук.



Екснардеп зауважив, що для українського суспільства є очевидним той факт, що під час підготовки до таємної військової спецоперації по "вагнерівцях" відбувся не якийсь піар-хід. На думку Тетерука, відбулося порушення кримінального законодавства, яке тягне за собою до 15 років ув'язнення.



"Якщо Зеленський та підпорядковані йому особи хочуть зруйнувати цю справу, щоб уникнути відповідальності, то потрібно пам'ятати, що терміну давності за державну зраду немає, та те, що дана операція була підготовлена разом із нашими союзниками, які не дозволять сфальсифікувати деталі цієї операції", - додав Тетерук



Екснардеп упевнений, що деталі спецоперації по "вагнерівцям" відкриє не тільки анонсований волонтерською спільнотою Bellingcat фільм-розслідування, а й учасники спецоперації з держав-союзників.





Нагадаємо, документальний фільм групи Bellingcat, присвячений провалу операції із затримання "вагнерівців", має вийти після літа 2021 року.

25 червня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу "1+1" заявив, що операція по "вагнерівцях" готувалася не в Україні, та розповів, як телефонував щодо них самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенку.