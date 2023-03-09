Зеленському відмовили у телевиступі під час церемонії вручення премії "Оскар", – Variety
Американська кіноакадемія вдруге відмовилася від трансляції виступу президента України Володимира Зеленського під час вручення премії "Оскар"
Про це повідомляє журнал Variety з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, з проханням надати слово Зеленському під час церемонії вручення премії до Академії звернувся агент голлівудського агентства з найму акторів WME Майк Сімпсон. Проте його пропозицію відхилили. Представники Американської кіноакадемії відмовилися коментувати цю інформацію.
Як додають у виданні, це вже вдруге Американська кіноакадемія відмовила Зеленському у виступі. На попередній церемонії, 2022 року, проти цього виступив продюсер "Оскара" Вілл Пекер. За інформацією джерел, він висловив стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту – білі. Водночас він вважає, що Голлівуд ігнорує війни по всьому світу, які стосуються людей з іншим кольором шкіри.
Чим обґрунтована відмова цьогоріч, не відомо.
- Вручення "Оскара" 2023 року заплановано на 13 березня. Це буде 95-та церемонія, нагороду вручатимуть у 23 номінаціях. До фінального списку номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" увійшла українська стрічка "Будинок зі скалок"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.92
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе