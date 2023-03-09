Зеленському відмовили у телевиступі під час церемонії вручення премії "Оскар", – Variety

Про це повідомляє журнал Variety з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, з проханням надати слово Зеленському під час церемонії вручення премії до Академії звернувся агент голлівудського агентства з найму акторів WME Майк Сімпсон. Проте його пропозицію відхилили. Представники Американської кіноакадемії відмовилися коментувати цю інформацію.

Як додають у виданні, це вже вдруге Американська кіноакадемія відмовила Зеленському у виступі. На попередній церемонії, 2022 року, проти цього виступив продюсер "Оскара" Вілл Пекер. За інформацією джерел, він висловив стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту – білі. Водночас він вважає, що Голлівуд ігнорує війни по всьому світу, які стосуються людей з іншим кольором шкіри.

Чим обґрунтована відмова цьогоріч, не відомо.