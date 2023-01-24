Уперше в історії "Оскара": український фільм став номінантом кінопремії
Стрічка "Будинок зі скалок" увійшла до фінального списку номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"
Повний список номінантів у всіх категоріях оприлюднено на сайті кінопремії.
Уперше в історії України фільм з України "Будинок зі скалок" став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка створена у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії за підтримки Держкіно України.
Режисером фільму про українських дітей, які живуть у притулку поруч із лінією фронту, виступив Сімон Леренг Вільмонт (Данія). Азад Сафаров став другим режисером та лінійним продюсером.
У фільмі показані історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту.
Переможців "Оскара 2023" оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться у Лос-Анджелесі 12 березня. Ведучим стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.
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