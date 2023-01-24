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Уперше в історії "Оскара": український фільм став номінантом кінопремії

24 січня, 2023 вiвторок
16:27
Культура На фото: кадр з фільму "Будинок зі скалок"

Стрічка "Будинок зі скалок" увійшла до фінального списку номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"

Повний список номінантів у всіх категоріях оприлюднено на сайті кінопремії.

Уперше в історії України фільм з України "Будинок зі скалок" став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка створена у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії за підтримки Держкіно України.

Режисером фільму про українських дітей, які живуть у притулку поруч із лінією фронту, виступив Сімон Леренг Вільмонт (Данія). Азад Сафаров став другим режисером та лінійним продюсером.

У фільмі показані історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту.

Переможців "Оскара 2023" оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться у Лос-Анджелесі 12 березня. Ведучим стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

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Кіно
Оскар
війна з Росією
Таблоїд
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