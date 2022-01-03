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Земля, енергетика і соцстандарти: експерт назвав топ-5 подій 2021 року в економіці України

3 січня, 2022 понедiлок
21:23
Економіка Ігор Бураковськй

Відкриття ринку землі, відновлення співпраці з МВФ, енергетична ситуація в Україні, підвищення соціальних стандартів та запровадження середньострокового бюджетного планування

Таку п’ятірку головних подій минулого року в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо" назвав голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

"Перша подія – запуск ринку землі. Можливо, ці зміни ми зараз на собі не відчуваємо, але в середньо- і довгостроковій перспективі ефект від них буде значний", – сказав він.

Відновлення співпраці з МВФ також можна вважати подією року, адже це засвідчує відповідний економічний курс України. 

"Третю подію року важко сформулювати, мабуть, назву це так – делікатна ситуація в енергетичному секторі. З одного боку, це питання тарифоутворення. Ми всі знаємо, що відбувається з тарифами. З іншого боку, це питання, пов’язані з вартістю енергоносіїв і традиційними проблемами року, які у нас відбуваються напередодні кожного опалювального сезону", – сказав Бураковський.

Важливою подією року також було запровадження в 2021 році трирічного бюджетного планування. Верховна Рада ухвалила Бюджетну декларацію на найближчі три роки, відповідно до якої Україна має вибудовувати державний бюджет у подальші роки. 

Як пояснив експерт, це дозволить відійти від практики планування бюджету на рік і мати більший горизонт планування.

"Врешті, п’ята подія – підвищення соціальних стандартів. Але з моєї точки зору, хоча це добре – підвищення мінімальної зарплати, виплата 1 000 грн вакцинованим українцям, але це зайвий раз свідчить про те, що ми поки що не рухаємося до реформи соціального забезпечення", – зауважив Бураковський.

МВФ
ринок землі
Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким
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2022, понедiлок
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