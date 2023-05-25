Зенітне озброєння й боєприпаси: Фінляндія надасть новий пакет військової допомоги Україні
Фінляндія надасть черговий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро. Там буде серед іншого зенітне озброєння й боєприпаси
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Фінляндії.
Президент Фінляндії 25 травня підтримав відповідну пропозицію уряду.
За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну разом із міжнародними партнерами.
"З оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде", - йдеться у повідомленні пресслужби.
- У квітні Фінляндія відправила Україні пакет допомоги на 78 млн євро.
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