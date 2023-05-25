Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Фінляндії.

Президент Фінляндії 25 травня підтримав відповідну пропозицію уряду.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну разом із міжнародними партнерами.

"З оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде", - йдеться у повідомленні пресслужби.