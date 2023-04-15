Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

Зенітно-ракетний дивізіон нацгвардійської бригади Спартан знищив на Бахмутському напрямку ворожих літаків та гелікоптерів на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.

"На Бахмуті противник використовував здебільшого штурмовики та бомбардувальники, ударні вертольоти різних класів. Переважно діяли вночі. Ми збили чотири літаки та два гелікоптери. Один — Су-24, три Су-25. З вертольотів — два Мі-24. Буває, коли вражена нами техніка падає на території, яку контролює противник. Тоді ми її не можемо верифікувати. Але я думаю, що наш дивізіон уже відпрацював приблизно на 100 мільйонів доларів. Це стосується підтверджених цілей”, - розповів офіцер Нацгвардії на псевдо Партизан.

Наразі зенітно-ракетний підрозділ бригади “Спартан” повернувся з Бахмута та заступив на бойове чергування на Харківському напрямку. Бійці продовжують відстежувати ворожі повітряні цілі, зокрема іранські БПЛА Shahed-136.