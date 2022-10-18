Зернова ініціатива: з Одещини відправлять судно з 40 тис. тонн пшениці для Ємена
Сьогодні з Одещини вийшло 4 судна з майже 50 тис. тонн української агропродукції. Також балкер з 40 тис. тоннами пшениці відправиться до Ємену
Про це інформує в фейсбуці Міністерство інфраструктури України.
18 жовтня з портів Одеси вийшло ще 4 судна з майже 50 тис. тонн українського продовольства для країн Азії в рамках "Зернової ініціативи". Загалом за 2,5 місяці уже 353 судна експортували понад 7,8 млн тонн агропродукції.
Також сьогодні шосте зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно в рамках допомоги країнам у боротьбі з продовольчою кризою завантажили 40 тис. тонн української пшениці в Чорноморську для жителів Ємену.
"Для нас залишається пріоритетом забезпечення країн Африки та Азії українським зерном та олією. На сьогодні вже експортовано понад 4,3 млн тонн продовольства до країн цих континентів. Насичення ринку українською агропродукцією – це те, що ми можемо і робимо, щоб запобігти продовольчій кризі у світі. Всі портові служби в поточних умовах працюють на повну потужність з метою оперативного завантаження зерновозів та танкерів", – написав заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьків.
Перші 5 суден доставили понад 120 тис. тонн пшениці до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Афганістану.
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